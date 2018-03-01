Наместников и Спунер поделили звание первой звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Новичок "Рейнджерс" Владислав Наместников и его партнер по команде Райан Спунер поделили звание первой звезды дня. Во встрече против "Ванкувера" (6:5 ОТ) игроки команды из Нью-Йорка на двоих набрали 5 очков - в активе Наместникова 2 (1+1) балла за результативность, Спунера - 3 (0+3).

Второй звездой дня стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, который в игре с "Калгари" (5:2) набрал 2 (1+1) очка. Третьей звездой стал нападающий "Баффало" Джейсон Поминвилль забросивший победную шайбу в овертайме игры с "Тампой" (2:1 ОТ).