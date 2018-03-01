Наместников дебютирует за "Рейнджерс" в матче с "Ванкувером"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников присоединился к своей новой команде в Ванкувере, сообщает журналист Рик Карпинелло. Сегодня он должен дебютировать в матче с "Кэнакс", которая начнется в 6.00 по московскому времени.

Ожидается, что Наместников начнет игру в третьем звене вместе с Джимми Веси и Матсом Цуккарелло. Россиянин перешел в "Рейнджерс" в результате обмена из "Тампы".

Напомним, Наместников выступал за "Лайтнинг" с 2014 года. В 263 играх он набрал 123 (53+70) очков. В этом сезоне - 44 (20+24) очков.