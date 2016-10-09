Наиль Якупов: "Я не знаю, что такое победы"

Новичок "Сент-Луиса" Наиль Якупов считает, что попал одну из сильнейших команд лиги. "Блюз" приобрели права на 23-летнего россиянина, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017. Напомним, за "Сент-Луис" выступает россиянин Владимир Тарасенко.

– "Сент-Луис" – одна из самых сильных команд НХЛ. Безусловно, мне пойдет на пользу то, что я буду играть за этот клуб, – приводит слова Якупова официальный сайт НХЛ. – В "Сент-Луисе" я смогу побеждать. К сожалению, я не знаю, что такое победы, надеюсь, что здесь у меня получится узнать их вкус.