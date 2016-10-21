Наиль Якупов: "Волновался, выйдя на лед в матче против "Эдмонтона"

Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов, который стал автором одной заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (1:3), испытывал волнение, выйдя на лед в игре против бывшего клуба. Форвард подчеркнул, что ему было приятно встретиться со старыми знакомыми.

- Было приятно снова оказаться здесь и провести матч против старых знакомых, - приводит официальный сайт НХЛ слова Якупова. - Я пытался сосредоточиться на игре своей команды и действовать правильно.

Я совершенно не думаю об "Эдмонтоне". Сейчас мои мысли связаны с "Сент-Луисом". Изначально я был немного возбужден, ощущал давление. Но через некоторое время оно ушло.