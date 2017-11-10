Наиль Якупов: "В НХЛ ничто не тяжело"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой", который пройдет в Стокгольме, подчеркнул, что лига помогла ему достать билеты на эту встречу для родных и близких. При этом форвард отметил, что ему не хватило количества бесплатных билетов.

– В НХЛ ничто не тяжело. Все было легко и четко, – сказал Якупов в интервью официальному сайту НХЛ. – Мы заранее бронировали билеты. Я знал, сколько людей приедет в Швецию, поэтому все делали в Денвере. Бесплатных билетов не хватило, поэтому пришлось немного раскошелиться. Но ничего страшного.