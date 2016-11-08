Наиль Якупов: "Тяжело смотреть матч своей команды с трибун"

Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов подчеркнул, что не может комментировать решение главного тренера команды Кена Хичкока не включать его в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". 23-летний россиянин пропускает третью встречу кряду по аналогичной причине.

– Это не мое решение, не из-за него я не играю, – приводит STL Today слова Якупова. – Безусловно, я не могу быть рад этому. Но это решение тренера, и я не могу ничего поделать.

Я не в шоке, я просто хочу играть. Четыре звена хорошо играют, побеждают, и по тренерскому решению я не попадаю в состав. Я не могу ничего сказать по поводу этого. Всегда тяжело смотреть за матчами с трибун. Но команда действует хорошо, ребята упорно трудятся… но мне не уютно на трибунах.