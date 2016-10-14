11:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Наиль Якупов: "Сильно нервничал в первой игре за "Сент-Луис"

0
0
0

Новичок "Сент-Луиса" Наиль Якупов переживал, выходя на лед в матче регулярного чемпионат НХЛ с "Миннесотой" (3:2). При этом форвард, который стал автором заброшенной шайбы, успокоился, услышав поддержку болельщиков. Отметим, что нападающий был признан первой звездой этой встречи.

- Я очень нервничал. Даже больше, чем в игре с "Чикаго", - приводит Stltoday слова Якупова. - Но когда я шел по коридору понял, что болельщики рады видеть свою команду после долгого перерыва.

Напомним, Якупов, в минувшем сезоне выступавший за "Эдмонтон", был обменян на Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017.

Опрос

Кто фаворит сезона НХЛ-2016/17?
голосовать
0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ