Наиль Якупов: "Рад, что играю за "Сент-Луис" и жду игры с "Эдмонтоном"

Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов, в минувшем сезоне выступавший за "Эдмонтон", в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ойлерз" подчеркнул, что обмен стал для него неожиданностью. Форвард подчеркнул, что уже освоился в "Блюз" и ждет игры против своей бывшей команды.

- Я чувствую себя замечательно, очень рад вернуться, - приводит официальный сайт НХЛ слова Якупова. - Хочу сыграть против своей бывшей команды в этом здании. Обмен меня немного удивил - я не ожидал, что попаду в "Сент-Луис", но все обернулось замечательно. Рад, что играю здесь.

Я провел здесь мало времени, но уже чувствую себя комфортно. Ребята ко мне отнеслись очень хорошо. Я не ощутил никакого давления, не было никаких проблем. Мне помогли с жильем. Так что все хорошо.