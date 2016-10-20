09:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Наиль Якупов: "Рад, что играю за "Сент-Луис" и жду игры с "Эдмонтоном"

0
0
0

Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов, в минувшем сезоне выступавший за "Эдмонтон", в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ойлерз" подчеркнул, что обмен стал для него неожиданностью. Форвард подчеркнул, что уже освоился в "Блюз" и ждет игры против своей бывшей команды.

- Я чувствую себя замечательно, очень рад вернуться, - приводит официальный сайт НХЛ слова Якупова. - Хочу сыграть против своей бывшей команды в этом здании. Обмен меня немного удивил - я не ожидал, что попаду в "Сент-Луис", но все обернулось замечательно. Рад, что играю здесь.

Я провел здесь мало времени, но уже чувствую себя комфортно. Ребята ко мне отнеслись очень хорошо. Я не ощутил никакого давления, не было никаких проблем. Мне помогли с жильем. Так что все хорошо.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/yakupov-ready-to-play-against-oilers/c-282855188

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ