Наиль Якупов: "Ожидал, что в "Сент-Луисе" сразу не дадут то, чего я хочу"

Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов уже освоился в новой команде. Форвард, перешедший в "Блюз" из "Эдмонтона", намерен бороться за игровое время, а также хочет выходить на лед в бригаде большинства.

- Сначала было морально тяжело в "Сент-Луисе". Мне было необходимо несколько дней, чтобы освоится в новом городе, в новом коллективе, - сказал Якупов в интервью официальному сайту НХЛ. - Но кроме этого не было особых проблем. Ребята дружные, позитивные, помогали мне.

Я делаю все, что от меня зависит: старюсь выкладываться на сто процентов, выполнять тренерскую установку. На старте сезона провели много матчей с хорошими командами, это интересно. Сейчас уже влился в коллектив и пошла такая же рутина.

Уменьшение игрового времени? Помимо меня в "Сент-Луисе" есть хоккеисты, которые давно играют за клуб. Ожидал, что здесь мне сразу не дадут того что я хочу. Мое дело - играть. Что дают, то я и беру. Хочется проводить больше времени на льду, играть в большинстве, но тренерам виднее. Буду стараться заслужить место. Все только начинается.