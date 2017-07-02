Наиль Якупов определится с новым клубом в ближайшее время

Нападающий Наиль Якупов определится со своим будущим в течение двух дней, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Игоря Ларионова. 1 июля Якупов стал неограниченно свободным агентом после истечения срока соглашения с "Сент-Луисом".

- Наилем интересуются три команды НХЛ, - цитирует ТАСС Ларионова. - Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные. Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава.

Относительно его шансов на возвращение в КХЛ можно сказать, что они есть всегда - мы ничего не отбрасываем в сторону. Здесь только трезвый расчет, и в расчет берется то, что будет правильно для игрока. Вариант со СКА является актуальным, здесь нечего скрывать, но в приоритете на сегодняшний день является НХЛ.

В минувшем сезоне Якупов набрал 9 (3+6) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.