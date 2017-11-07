Наиль Якупов - о матчах в Швеции: "Рад оказаться поближе к России"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов рассказал, что команда еще проходит акклиматизацию после перелета в Швецию. "Эвеланш" в Стокгольме сыграет два матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Поединки пройдут 10 и 11 ноября.

- В понедельник днем мы прилетели в Швецию на вынесенные сюда два матча против "Оттавы", - приводит слова Якупова русскоязычная версия сайта НХЛ. - Как обычно бывает после таких перелетов, спали мало, на новый часовой пояс перестраиваться всегда непросто, но это нормальное явление. Как только заселились, большинство ребят отправились гулять. Хоть я бывал здесь и раньше, мне Стокгольм очень нравится. Красивейший город. Приезжая в такое место, никому не хочется засиживаться в номере. К тому же, если завалишься спать в середине дня, с акклиматизацией себе точно не поможешь.

Правда, ночной сон нормальным пока тоже не получается. Многие ребята говорили, что среди ночи просыпались и больше не могли уснуть. Ничего необычного в этом нет, "Оттава" будет в таких же условиях. Думаю, к первому матчу в пятницу все уже будем в порядке.

Но вообще все мы очень рады оказаться в такое время года по эту сторону Атлантики, а я сам - тому, что стали поближе к России. Ко многим нашим ребятам из Европы сюда приедут родные и близкие, да и само событие, как мне кажется, очень интересное и полезное для популяризации хоккея. Ко мне тоже приедут и родители, и дядя с женой, и друзья - целая команда соберется. Свободного времени у меня, конечно, будет не так много, как хотелось бы, но обязательно и погуляем вместе, и поужинаем. Наш главный специалист по Стокгольму - Габриэль Ландеског. Он отсюда родом, все здесь знает и, конечно, подсказывает ребятам, куда пойти что-то посмотреть и в какой ресторан лучше сходить.