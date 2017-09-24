Наиль Якупов: "Никаких обид на Знарка у меня нет"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов в интервью "СЭ" отметил, что у него нет никаких обид на главного тренера сборной России Олега Знарка. С ним у него возник конфликт перед ЧМ-2016.

– О той истории чего сейчас вспоминать? Что было, то было, – подчеркнул Якупов. – Все уже сказано. Никаких обид у меня с тех пор нет. Он – взрослый человек. Думаю, что сейчас мы бы общий язык с Олегом Валерьевичем нашли. Просто на тот момент я его не так хорошо не знал. Ведь перед вызовом в сборную переживал, как все сложится, даже общался с Антохой Беловым, старался узнать, что за Знарок за человек. (Михаил ЗИСЛИС)

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