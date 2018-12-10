Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков прошедшей недели

Стали известны имена трех звезд минувшей игровой недели НХЛ. Это Элиас Петерссон, Луи Доминге и Джонни Годро.

Первой звездой стал молодой форвард "Ванкувера" Петерссон. В трех матчах он набрал 8 (2+6) очков и стал шестым с 1967 года новичком НХЛ, которому в двух матчах удалось набрать по пять очков.

Второй звездой стал вратарь "Тампы" Луи Доминге, который выиграл три из трех доверенных ему матча, отразив в них 95,7% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 1,33 шайбы за игру.

Третьей звездой был признан нападающий "Калгари" Джонни Годро, забросивший ве шайбы и отавший шесть результативных передач в трех матчах.