На "Зимней классике" зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

Матч 10-й "Зимней классики" между "Рейнджерс" и "Баффало" в рамках регулярного сезона НХЛ проходит в Нью-Йорке. Как сообщает NHL Public Relations, в данный момент на стадионе "Сити-Филд" температура воздуха "-6" градусов Цельсия. Это вторая по минимуму температура проведения встречи.
Самая холодная "Зимняя классика" прошла в 2014 году. Тогда матч проходил в Мичигане при температуре "-11" градусов.
Temperature at puck drop, in degrees Fahrenheit, for all #WinterClassic games:– NHL Public Relations (@PR_NHL) 1 января 2018 г.
2008 – 33°
2009 – 32°
2010 – 35°
2011 – 50°
2012 – 41°
2014 – 13°
2015 – 43°
2016 – 41°
2017 – 46°
2018 – 20.5°
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