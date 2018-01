На "Зимней классике" зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

Temperature at puck drop, in degrees Fahrenheit, for all #WinterClassic games:

2008 – 33°

2009 – 32°

2010 – 35°

2011 – 50°

2012 – 41°

2014 – 13°

2015 – 43°

2016 – 41°

2017 – 46°

2018 – 20.5°