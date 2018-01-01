На "Зимней классике" зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

Матч 10-й "Зимней классики" между "Рейнджерс" и "Баффало" в рамках регулярного сезона НХЛ проходит в Нью-Йорке. Как сообщает NHL Public Relations, в данный момент на стадионе "Сити-Филд" температура воздуха "-6" градусов Цельсия. Это вторая по минимуму температура проведения встречи.

Самая холодная "Зимняя классика" прошла в 2014 году. Тогда матч проходил в Мичигане при температуре "-11" градусов.