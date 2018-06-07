На просмотр матча "Вегас" - "Вашингтон" на арене "Кэпиталз" поступило 70 тысяч заявок

Домашний стадион "Вашингтона" Capital One получил 70 тысяч заявок на бесплатные билеты на просмотр пятого матча финала Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Кэпиталз", сообщает ESPN. Игра пройдет в Лас-Вегасе 8 июня, клуб из столицы США организовал бесплатный показ игры.

Прием заявок был закрыт всего через несколько минут после открытия. Арена "Вашингтона" вмещает 18 506 зрителей.

"Вашингтон" ведет в серии 3-1 и находится в одном матче от завоевания чемпионского титула.

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)