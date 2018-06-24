"На Олимпиаде он выглядел середняком". Эксперт TSN раскритиковал Ковальчука

Эксперт TSN Крэйг Баттон в интервью Edmonton Sun выразил мнение, что "Лос-Анджелес" ошибся, подписав контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. По мнению эксперта, 35-летний россиянин не очень удачно играл в последние сезоны.

– Я не знаю, как пожелать удачи на русском, но удачи, – сказал Баттон. – Он не очень хорошо катается, на Олимпиаде играл в четвертом звене. Он выглядел середняком. Все говорят о его голах в России. Но посмотрите, как там построена лига. Есть всего две хорошие команды, и все. Он закончил сезон, забив на четыре гола меньше Найджела Доуса. Так почему "Кингз" не подписали Доуса? Если я окажусь неправ в своем анализе, я буду первым, кто признает это. Но уже прошло шесть лет с тех пор, как Ковальчук уехал из НХЛ.

Напомним, что "Кингз" подписал с Ковальчуком контракт на три года, с зарплатой в 6,25 миллиона долларов за сезон.