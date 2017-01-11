На Матче звезд НХЛ Дацюка внесут в список ста лучших игроков лиги

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард армейцев и сборной России Павел Дацюк будет внесен в список ста лучших игроков НХЛ. Список лучших будет объявлен во время звездного уик-энда, который начнется в Лос-Анджелесе 29 января. Ранее стало известно, что Дацюк посетит Матч звезд НХЛ. 38-летний форвард выступал в НХЛ за "Детройт" с 2001 по 2016 год, провел 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Также он четыре раза участвовал в Матчах звезд.

– Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХЛ, там есть специальный рейтинг, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Этот список будет объявлен в рамках Матча звезд. С учетом карьеры Павла и уважения к его семье СКА отпускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли внести в этот список. Мы, конечно, очень горды этим.