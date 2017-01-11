18:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

На Матче звезд НХЛ Дацюка внесут в список ста лучших игроков лиги

0
0
0
1

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард армейцев и сборной России Павел Дацюк будет внесен в список ста лучших игроков НХЛ. Список лучших будет объявлен во время звездного уик-энда, который начнется в Лос-Анджелесе 29 января. Ранее стало известно, что Дацюк посетит Матч звезд НХЛ. 38-летний форвард выступал в НХЛ за "Детройт" с 2001 по 2016 год, провел 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Также он четыре раза участвовал в Матчах звезд.

– Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХЛ, там есть специальный рейтинг, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Этот список будет объявлен в рамках Матча звезд. С учетом карьеры Павла и уважения к его семье СКА отпускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли внести в этот список. Мы, конечно, очень горды этим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3933169

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Anders Panayotis

Вот это реально круто, поздравляем.

18:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ