"Мюррэй, ты отстой!" Как болельщики "Нэшвилла" помогали своей команде в игре с "Питтсбургом"

По ходу третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом" (5:1, 1-2 в серии) болельщики хозяев старались любыми способами помочь своей команде. Своей целью они выбрали голкипера "Пингвинов" Мэттью Мюррея.

После каждой пропущенной им шайбы болельщики кричали: "Это первая!" и так далее. После чего стали напевать: "Спасибо, Мюррэй, может, пропустишь еще?". Половину матча фанаты хищников протяжно скандировали: "Мю-ю-ю-юрэй, Мю-ю-ю-юрэй, Мю-ю-ю-юрэй! Ты отстой!"

В этом сезоне 23-летний вратарь провел 8 матчей в Кубке Стэнли и пропустил 16 шайб, при коэффициенте отраженных бросков 93,0.