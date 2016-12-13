Мюррей, Спунер и Бонино - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, отразивший в игре с "Аризоной" (7:0) все 32 броска по своим воротам. Вторым стал нападающий "Бостона" Райан Спунер, записавший на свой счет в поединке с "Монреалем" (2:1) голевую передачу и победную шайбу. Замкнул тройку лучших еще один игрок "Питтсбурга" - нападающий Ник Бонино, отметившийся 2 (1+1) очками.