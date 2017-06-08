Мюррей будет защищать ворота "Питтсбурга" в пятом матче финала против "Нэшвилла"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла" ворота команды будет защищать Мэтт Мюррей. В этом сезоне 23-летний вратарь провел 9 матчей в Кубке Стэнли и пропустил 19 шайб, при коэффициенте отраженных бросков 92,5.

– Рады, что будет играть Мэтт, – цитирует NBC Салливана. – У него хорошо получается играть дома. Надеюсь, покажем хорошую игру перед его воротами в этой встрече.

Напомним, что пятый матч состоится 9 июня в 3.00 по московскому времени. Счет в серии равный, 2-2.

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