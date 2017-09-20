"Мы же ваши, поддержите нас". Как Дыбленко убедил Шевченко писать о нем хорошее

Защитник "Нью-Джерси" Ярослав Дыбленко рассказал о том, что еще не знает, как сложится его будущее в НХЛ. По его словам, он не хочет выступать в АХЛ.

– Тяжелый вопрос – что с вашим будущим в НХЛ?

– Ничего не могу сказать. Я бы не стал скрывать. Это же большой бизнес, а у меня двусторонний контракт. Не секрет, что иногда это имеет значение. Но я почему-то уверен, что все будет хорошо. Да и потом мне вообще не стоит заморачиваться на эту тему. Как будет – так и будет. Понятно, что в АХЛ не хочется.

– Вернетесь?

– У меня нет опции на возвращение. Так что буду стараться, пробиваться.

– Вас хвалят по итогам лагеря новичков. Пишут, что проблемы есть, но они связаны с адаптацией.

– То, что тут пишут – ладно. Меня удивляют, как российские журналисты начинают оценивать шансы мои или Лехи Береглазова. Мол, всего 20 процентов, что заиграют. Мы же ваши, поддержите нас. Американская пресса, понятно, будет своих тянуть.

– Отныне буду писать, что вы точно заиграете.

– Разница между выставочным матчем и лагерем новичков в том, что раньше мы играли, как хотели и за ошибки никого не ругали. Тут же уже надо выполнять то, что говорит тренер. Я стараюсь. Реально делаю все, что могу. Но будущее зависит не от меня. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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