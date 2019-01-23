"Мы не до конца понимаем, какого уровня игрок выступает за "Вашингтон". Кузнецов - об Овечкине

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заявил, что гордится тем, что выступает в одной команде вместе с Александром Овечкиным. Капитан "Кэпиталз" в скором времени может стать самым результативным российским хоккеистом в НХЛ.

- Я горжусь тем, что выступаю в одной команде с Овечкиным, - приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ. - И тем, что мы делим одну раздевалку. Возможно, сейчас мы не до конца понимаем, какого уровня игрок выступает за "Вашингтон" в качестве капитана. Когда он станет старше, мы, вероятно, сочтем его довольно хорошим хоккеистом.

В текущем сезоне Овечкин провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (36+20) очков. "Вашингтон" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 60 баллов.

Все об НХЛ - здесь