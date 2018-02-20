08:44 | Хоккей — НХЛ

Мразек сменил "Детройт" на "Филадельфию"

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"Филадельфия" забрала у "Детройта" вратаря Петра Мразека, информирует официальный сайт "Флайерз". В обмен "Красные крылья" получили условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2018 и в третьем раунде драфта НХЛ-2019. Отмечается, что "Детройт" удержит 50 процентов от зарплаты игрока.

Напомним, что "Филадельфии" был необходим вратарь, так как у основных голкиперов команды, Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта​, травмы.

В нынешнем сезоне Мразек провел 22 матча, в трех из которых не пропустил.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

....но Мразеком быть не перестал. Грустно.

13:20

fifa_guru

у нойвирта здоровье хромает (чет вспомнил как год назад он просто упал и потерял сознание типа от обезвоживания), у кроуфорда глюки, флери хрустальный. прям напасть у вратарей лиги. пора впускать новую кровь - самсонов, сорокин, шестеркин) тем более русские вратари ценятся нынче

12:57

Vasek

bezik, вратарей для обмена, кстати, полно: и названный Ленер, ещё пара шведов из Ванкувера, любой кипер Оттавы, Келвин "временно АХЛовец" Пикард! Анти-Ниеми! Уорд в конце концов... да даже Бернье. Вопрос цены. Мне видится, что Филли обозначили эту невысокую цену и Детройт с легкостью на неё согласился, мечтая избавиться от Мразека. А так рынок вратарей сильно больше, чем спрос на них, поэтому Мразек ушел даром

12:18

Vasek

bezik, в НХЛ как-то не принято разбрасываться активами, тем более Марзек RFA. Правда ему вряд ли выпишут QO, но уболтать остаться можно. Совсем неплохо, Мразека купили почти даром, а если прокачать, подписав выгодный контракт, можно будет ещё и выгоднее обменять в будущем. Травматы Эллиотт и Нойвирт ничего не стоят

12:13

ростовский свин

bezik..ну как по мне то ленер интереснее мразека в перспективе стартера на долго,хотя он мне как то тоже не очень - шведские вратари в нхл -кроме короля,естественно, не впечатляют..Из европейце однозначно наша и финская школа вратарей самая сильная ,а филадельфию жаль помню в сезоне 2009-2010 и 2010-2011 болел за них тогда нтв плюс показывал нхл с русскими коментаторами -много смотрел той филадельфии - какие вратари у них тогда были:бирон, ниитимяки, бобровский..любой из тех киперов нынешней флайерс был бы стартером однозначно...

12:12

bezik

Vasek, я думаю, что обычная аренда за 4, в худшем случае, 3 раунд драфта. Разве плохо, особенно учитывая, что оба вратаря сломаны? ДА еще и зарплаты то надо заплатить всего меньше миллиона. Только если очень впечатлит, то будут пристраивать Эллиота куда-нибудь

12:08

bezik

ростовский свин, а зачем собакам его отдавать. Я уверен, что они его продлят лет на 5 еще. Да и Филлис, думаю, не будут предлагать Мразеку контракт, а отпустят на рынок СА. Да нет сейчас хороших вратарей, доступных для обмена. Один Мразек и был. Ленер мне не нравится, Джонсон вряд ли сильнее чеха. А еще и 50% RS.

12:04

Vasek

bezik, а Мразегг?! Не отпустят же его просто так? Тем более три других кипера травматы. Притом у Эллиотта с Нойви ещё 1,5 года контракта. Столарз год пропустил, важный год для развития, теперь ему все надо будет сначала начинать, а если нагружать его в АХЛ, то он Харту будет мешать развиваться. Всё на востоке Пенсильвании запутана...

12:03

fireman32

Это не Детройт избавился от Мразека,это Филадельфия пытается хоть кем то загородить свои ворота.

12:02

ростовский свин

bezik..За какие успехи столько насыпали Декайзеру - главный вопрос ДРВ...руководство крыльев -раньше считалось образцовым - а сейчас просто днит -вот за какие заслуги контракт...

11:58

ростовский свин

bezik..лучше бы раанту у собак выменяли ...раанта поталантливее мразека и больше походит на рольстартера на пару сезонов...имхо

11:55

bezik

Vasek, ты про Картера Харта? возможно, но Эллиота спокойно отпустят, а Нойвирт травмат. Столарз и Лион остаются, пока Харта подведут.

11:48

Vasek

bezik, Будут подводить Столарза к основе понемногу. --------------- не будут. Им принадлежит кипер канадской сборной из победного МЧМа, который бьет рекорды в юниорке. Скоро он переходит в АХЛ, а там по пути Василевского будут быстро подводить к НХЛ. Столарз уже не нужен. Вообще забавно смотреть сагу "Филли и киперы"... а ведь был у них совершенно топовый Бобр, но упустили (а может спасли)))

11:43

fifa_guru

bezik худобина брать)

11:39

maxcds

удачи мразеку. надеюсь он добавит в стабильности

11:29

bezik

а где ж найти топового кипера? в системе Филлис Столарз считался топовым проспектом-вратарем, но у него вроде беда с коленом была, только восстановился, почти сезон пропустил. Нойвирт играет хорошо, но со здоровьем беда. Эллиота подписали на хороших для клуба условиях. Будут подводить Столарза к основе понемногу.

11:20

bezik

ростовский свин, от Нильсена не избавиться, как и от Декайзера. Датчанина брали заменить Дацюка, а он не осилил. Теперь ПК и 3-е звено. Да и нельзя сказать, что кто-то из игроков получает незаслуженные деньги. Ходили слухи, что Эрикссона выкупят летом. а так контракты Кронвалля и Ховарда подходят к концу, еще сезончик. Нюквиста, возможно, трейданут сейчас или летом, спрос будет. За какие успехи столько насыпали Декайзеру - главный вопрос ДРВ.

11:16

ростовский свин

Весёлый©...-)))) остроумно подмеченно - все три кипера летчиков -андердоги-сбитые летчики -это вопрос к адекватности менеджеров ржавых - три кипера с именем и не один не может считатьсся по настоящему классным ..

10:29

ростовский свин

Zwolle...у ховарда около 5 мл и контракт заканчивается и ему глубоко за 30...надо было избавляться от какого нибудь переплаченного ветерана типа франса нильсена -который имеет больше 5 а играет на 2..дейтройт болото надолго..перестройка там будет долгой и тяжелой.Забавно наблюдать за поисками вратаря летчиками-) понято что мразек больше не надолгорочную перспективу -кипер он не топовый и нестабильный,100% стартером быть не может,но у филадельфии травмы киперов -а в плов команда проходит пока без запаса - поэтому кипер нужен и для плова и для борьбы за плов.

10:25

Весёлый©

Так-то теперь у Филей в воротах полна авоська андер- и топов.

10:06

fifa_guru

Ларкину максимум дать столько же сколько дали Кучу (4+), большего пока не заслужил ))

09:31

fifa_guru

я думал первым "сбежит" Грин))

09:28

Zwolle

"Детройт" избавился от голкипера, получающего 4М в год. Расчищают ведомость, ибо места под потолком зарплат нет, а летом переподписывать Ларкина и Мэнту с нынешних копеечных контрактов.

09:16

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