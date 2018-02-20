Мразек сменил "Детройт" на "Филадельфию"

"Филадельфия" забрала у "Детройта" вратаря Петра Мразека, информирует официальный сайт "Флайерз". В обмен "Красные крылья" получили условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2018 и в третьем раунде драфта НХЛ-2019. Отмечается, что "Детройт" удержит 50 процентов от зарплаты игрока.
Напомним, что "Филадельфии" был необходим вратарь, так как у основных голкиперов команды, Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта, травмы.
В нынешнем сезоне Мразек провел 22 матча, в трех из которых не пропустил.
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
....но Мразеком быть не перестал. Грустно.
13:20
fifa_guru
у нойвирта здоровье хромает (чет вспомнил как год назад он просто упал и потерял сознание типа от обезвоживания), у кроуфорда глюки, флери хрустальный. прям напасть у вратарей лиги. пора впускать новую кровь - самсонов, сорокин, шестеркин) тем более русские вратари ценятся нынче
12:57
Vasek
bezik, вратарей для обмена, кстати, полно: и названный Ленер, ещё пара шведов из Ванкувера, любой кипер Оттавы, Келвин "временно АХЛовец" Пикард! Анти-Ниеми! Уорд в конце концов... да даже Бернье. Вопрос цены. Мне видится, что Филли обозначили эту невысокую цену и Детройт с легкостью на неё согласился, мечтая избавиться от Мразека. А так рынок вратарей сильно больше, чем спрос на них, поэтому Мразек ушел даром
12:18
Vasek
bezik, в НХЛ как-то не принято разбрасываться активами, тем более Марзек RFA. Правда ему вряд ли выпишут QO, но уболтать остаться можно. Совсем неплохо, Мразека купили почти даром, а если прокачать, подписав выгодный контракт, можно будет ещё и выгоднее обменять в будущем. Травматы Эллиотт и Нойвирт ничего не стоят
12:13
ростовский свин
bezik..ну как по мне то ленер интереснее мразека в перспективе стартера на долго,хотя он мне как то тоже не очень - шведские вратари в нхл -кроме короля,естественно, не впечатляют..Из европейце однозначно наша и финская школа вратарей самая сильная ,а филадельфию жаль помню в сезоне 2009-2010 и 2010-2011 болел за них тогда нтв плюс показывал нхл с русскими коментаторами -много смотрел той филадельфии - какие вратари у них тогда были:бирон, ниитимяки, бобровский..любой из тех киперов нынешней флайерс был бы стартером однозначно...
12:12
bezik
Vasek, я думаю, что обычная аренда за 4, в худшем случае, 3 раунд драфта. Разве плохо, особенно учитывая, что оба вратаря сломаны? ДА еще и зарплаты то надо заплатить всего меньше миллиона. Только если очень впечатлит, то будут пристраивать Эллиота куда-нибудь
12:08
bezik
ростовский свин, а зачем собакам его отдавать. Я уверен, что они его продлят лет на 5 еще. Да и Филлис, думаю, не будут предлагать Мразеку контракт, а отпустят на рынок СА. Да нет сейчас хороших вратарей, доступных для обмена. Один Мразек и был. Ленер мне не нравится, Джонсон вряд ли сильнее чеха. А еще и 50% RS.
12:04
Vasek
bezik, а Мразегг?! Не отпустят же его просто так? Тем более три других кипера травматы. Притом у Эллиотта с Нойви ещё 1,5 года контракта. Столарз год пропустил, важный год для развития, теперь ему все надо будет сначала начинать, а если нагружать его в АХЛ, то он Харту будет мешать развиваться. Всё на востоке Пенсильвании запутана...
12:03
fireman32
Это не Детройт избавился от Мразека,это Филадельфия пытается хоть кем то загородить свои ворота.
12:02
ростовский свин
bezik..За какие успехи столько насыпали Декайзеру - главный вопрос ДРВ...руководство крыльев -раньше считалось образцовым - а сейчас просто днит -вот за какие заслуги контракт...
11:58
ростовский свин
bezik..лучше бы раанту у собак выменяли ...раанта поталантливее мразека и больше походит на рольстартера на пару сезонов...имхо
11:55
bezik
Vasek, ты про Картера Харта? возможно, но Эллиота спокойно отпустят, а Нойвирт травмат. Столарз и Лион остаются, пока Харта подведут.
11:48
Vasek
bezik, Будут подводить Столарза к основе понемногу. --------------- не будут. Им принадлежит кипер канадской сборной из победного МЧМа, который бьет рекорды в юниорке. Скоро он переходит в АХЛ, а там по пути Василевского будут быстро подводить к НХЛ. Столарз уже не нужен. Вообще забавно смотреть сагу "Филли и киперы"... а ведь был у них совершенно топовый Бобр, но упустили (а может спасли)))
11:43
fifa_guru
bezik худобина брать)
11:39
maxcds
удачи мразеку. надеюсь он добавит в стабильности
11:29
bezik
а где ж найти топового кипера? в системе Филлис Столарз считался топовым проспектом-вратарем, но у него вроде беда с коленом была, только восстановился, почти сезон пропустил. Нойвирт играет хорошо, но со здоровьем беда. Эллиота подписали на хороших для клуба условиях. Будут подводить Столарза к основе понемногу.
11:20
bezik
ростовский свин, от Нильсена не избавиться, как и от Декайзера. Датчанина брали заменить Дацюка, а он не осилил. Теперь ПК и 3-е звено. Да и нельзя сказать, что кто-то из игроков получает незаслуженные деньги. Ходили слухи, что Эрикссона выкупят летом. а так контракты Кронвалля и Ховарда подходят к концу, еще сезончик. Нюквиста, возможно, трейданут сейчас или летом, спрос будет. За какие успехи столько насыпали Декайзеру - главный вопрос ДРВ.
11:16
ростовский свин
Весёлый©...-)))) остроумно подмеченно - все три кипера летчиков -андердоги-сбитые летчики -это вопрос к адекватности менеджеров ржавых - три кипера с именем и не один не может считатьсся по настоящему классным ..
10:29
ростовский свин
Zwolle...у ховарда около 5 мл и контракт заканчивается и ему глубоко за 30...надо было избавляться от какого нибудь переплаченного ветерана типа франса нильсена -который имеет больше 5 а играет на 2..дейтройт болото надолго..перестройка там будет долгой и тяжелой.Забавно наблюдать за поисками вратаря летчиками-) понято что мразек больше не надолгорочную перспективу -кипер он не топовый и нестабильный,100% стартером быть не может,но у филадельфии травмы киперов -а в плов команда проходит пока без запаса - поэтому кипер нужен и для плова и для борьбы за плов.
10:25
Весёлый©
Так-то теперь у Филей в воротах полна авоська андер- и топов.
10:06
fifa_guru
Ларкину максимум дать столько же сколько дали Кучу (4+), большего пока не заслужил ))
09:31
fifa_guru
я думал первым "сбежит" Грин))
09:28
Zwolle
"Детройт" избавился от голкипера, получающего 4М в год. Расчищают ведомость, ибо места под потолком зарплат нет, а летом переподписывать Ларкина и Мэнту с нынешних копеечных контрактов.
09:16