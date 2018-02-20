Мразек сменил "Детройт" на "Филадельфию"

"Филадельфия" забрала у "Детройта" вратаря Петра Мразека, информирует официальный сайт "Флайерз". В обмен "Красные крылья" получили условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2018 и в третьем раунде драфта НХЛ-2019. Отмечается, что "Детройт" удержит 50 процентов от зарплаты игрока.

Напомним, что "Филадельфии" был необходим вратарь, так как у основных голкиперов команды, Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта​, травмы.

В нынешнем сезоне Мразек провел 22 матча, в трех из которых не пропустил.