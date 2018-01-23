Мразек - первый вратарь "Детройта" за 61 год, сыгравший два выездных матча на ноль подряд

Вратарь "Детройта" Петр Мразек сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (3:0). Это второй шатаут голкипеа в выездном поединке подряд - 14 января он помог "Ред Уингз" обыграть на выезде "Чикаго" (4:0).

Мразек - пятый вратарь в истории клуба, сумевший добиться этого результата и первый - за 61 год. Ранее это удавалось Хэпу Холмсу (15 и 17 марта 1928 года), Долли Долсону (21 и 24 января 1929 года), Норми Смиту (14 и 17 января 1937 года) и Гленну Халлу (31 декабря 1956 и 2 января 1957 года).