Мразек, Маккиннон и Браун – три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан голкипер "Филадельфии" Петр Мразек, отыгравший на ноль в матче с "Монреалем" (1:0 Б). Отметим, что после перехода из "Детройта" он одержал с новой командой три победы подряд.

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон – второй игрок дня. В матче с "Ванкувером" (3:1) он записал на свой счет 3 (2+1) очка. Форвард "Лос-Анджелеса" Дастин Браун признан третьей звездой дня. На его счету передача и победный гол в матче с "Вегасом" (3:2 ОТ).