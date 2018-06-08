Может ли "Вашингтон" еще раз выиграть Кубок Стэнли? Мнение олимпийского чемпиона

Экс-форвард "Колорадо" и "Рейнджерс", олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал "СЭ" победу "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли. Сегодня в пятом матче серии "Кэпиталз" обыграли "Вегас" (4:3) и завоевали титул.

– Когда "Вашингтон" повел в серии 2-1, уже было видно, что команду тяжело остановить, – начал Каменский. – Для меня было естественным, что "Вашингтон" оказался сильнее. Команда у них покрепче, ярко показали себя лидеры, которые и решали исход матчей.

– Лидеры – Овечкин и Кузнецов?

– Они, но и не только. Еще Бэкстрем, вратарь здорово отыграл. Было видно, что команда у "Вашингтона" на ходу и играет сильнее, чем у "Вегаса". Хотя соперник тоже здорово выступил.

– Правильно ли Овечкину дали титул MVP? Кузнецов тоже достоин.

– Овечкин – имя команды "Вашингтон", он 13 лет шел к этому Кубку. Больше всех в команде хотел выиграть его. Так что это достойная награда ему. Никто не говорит, что Женя Кузнецов сыграл хуже или лучше. Он тоже сделал многое для этой победы. Как и Орлов – не нужно списывать со счетом наших ребят. Но в этой команде Овечкин сыграл огромную роль. Не только в этом сезоне, но и раньше.

– Как оцените перспективы "Вашингтона"? Могут ли они повторить свой успех еще раз?

– Хочу пожелать им этого. Команда почувствовала вкус победы в Кубке Стэнли. Думаю, для наших игроков и для "Вашингтона" это не последняя победа. Команда у них сильная, они это доказали. Дальнейший успех будет зависеть от аналитики, от того, кого продадут, кого сохранят, кем усилятся. Предстоит огромная работа, хотя когда ты выигрываешь Кубок Стэнли, хочется выиграть его еще раз. (Игорь НОВИКОВ)