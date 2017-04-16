Морган Райлли: "Неприятно было проиграть в овертайме. Сегодня "Торонто" в противоположной ситуации"

Защитник "Торонто" Морган Райлли порадовался тому, что команда смогла сравнять счет в серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". В первой игре "Кэпиталз" победил в овертайме 3:2, сегодня "Мэйпл Ливз" взял реванш, также обыграв соперника в овертайме (4:3).

- Приятные ощущения от победы, - цитирует официальный сайт "Торонто" Райлли. - В предыдущей игре мы играли хорошо, но было неприятно проиграть в овертайме. Сегодня мы в противоположной ситуации. Приятно возвращаться домой при равном счете в серии.

Мы знаем, как нужно подготовиться к следующему матчу, и сделаем все, чтобы подойти к нему в форме.