Море людей на чемпионском параде "Вашингтона". Фото

Десятки тысяч болельщиков "Вашингтона" пришли в центр город на чемпионский парад "Кэпиталз" по случаю завоевания Кубка Стэнли. "Столичные" стали чемпионами НХЛ в пятницу, 8 июня, обыграв в пятом матче финальной серии "Вегас" (4:3, счет в серии 4-1). Этот Кубок стал первым в истории клуба.

Во время чемпионского парада "Кэпиталз" по традиции проехали на автобусе по всему городу, а затем прибыли в центр, где их ждали болельщики. Со специально установленной сцены игроки поблагодарили фанатов за поддержку, а также продемонстрировали выигранный трофей.