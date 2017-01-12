"Монреаль" забросил семь шайб в ворота "Виннипега", Радулов набрал одно очко

"Монреаль" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды забросили 11 шайб на двоих в этом поединке. В первом голе поучаствовал нападающий "Канадиенс" Александр Радулов, сделавший результативную передачу. Защитник Алексей Емелин провел на площадке 23 минуты 45 секунд и завершил встречу с показателем полезности "+3". Никита Щербак наиграл 11 минут 18 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Монреаль" - 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)

Голы: Дано - 8 (РАДУЛОВ, Пачоретти), 0:57 - 0:1. Флинн - 5 (Андригетто, Болье), 4:19 - 0:2. Шайфли - 18 (Стэффорд), 6:07 - 1:2. Перро - 4 (Уилер, Литтл), 12:58 - 2:2. Плеканец - 5 (Лехконен), 14:01 - 2:3. Андригетто - 1 (Флинн, Митчелл), 20:53 - 2:4. Дано - 9, 24:31 - 2:5. Шайфли - 19 (бол., Элерс, Петан), 25:06 - 3:5. Лехконен - 9 (Уэбер, Байрон), 44:10 - 3:6. Лехконен - 10 (бол., Болье, Уэбер), 49:05 - 3:7. Литтл - 7 (Стэффорд), 50:04 - 4:7.

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон, 14:01, 56:21 - 59:28) - Монтойя.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (10+3+14) - 30 (10+10+10).

Наши: - - Радулов (18:23/1/0), Емелин (23:45/0/3), Щербак (11:18/0/0).

Виннипег. MTS Centre.