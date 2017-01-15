"Монреаль" взял верх над "Рейнджерс", Емелин забросил шайбу

"Монреаль" нанес поражение "Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Первой звездой встречи признан форвард хозяев Макс Пачоретти, набравший 2 (1+1) очка. Его партнер по команде защитник Алексей Емелин также отметился голом и результативной передачей. В составе ньюйоркцев одно очко набрал россиянин Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Рейнджерс" – 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Голы: Пирри – 7 (бол., Макдона, Степан), 12:24 – 0:1. Гальченюк – 10 (Барберио, Пачоретти), 23:08 – 1:1. Нэш – 14 (Хэйс, БУЧНЕВИЧ), 26:20 – 1:2. Флинн – 6 (Дано, Питри), 27:58 – 2:2. Миллер – 14 (мен., Хэйс), 31:07 – 2:3. ЕМЕЛИН – 2 (Байрон, Дано), 50:53 – 3:3. Пачоретти – 20 (Редмонд), 51:29 – 4:3. Байрон – 13 (Дано, ЕМЕЛИН), 51:55 – 5:3. Степан – 10 (Цуккарелло-Осен, Холден), 54:53 – 5:4.

Вратари: Прайс – Раанта (Лундквист, 20:00, 58:17 – 58:50, 59:07).

Штраф: 24 – 9.

Броски: 32 (10+12+10) – 33 (11+14+8).

Наши: Емелин (23:41/3/+1), Радулов (18:45/0/+1), – Бучневич (17:39/2/0).

Монреаль. Centre Bell.