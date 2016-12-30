"Монреаль" взял верх над "Флоридой", Радулов отметился результативной передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" в овертайме обыграл "Флориду" со счетом 3:2. Результативной передачей в составе "Канадиенс" отметился российский нападающий Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Монреаль" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Димерс – 7 (Йокинен, Маршессо), 13:58 – 1:0. Пачоретти – 15 (бол., РАДУЛОВ, Болье), 25:45 – 1:1. Трочек – 10 (бол., Яндл), 29:02 – 2:1. Галлахер – 6 (Дано), 57:23 – 2:2. Дано – 7 (Пачоретти), 60:39 – 2:3.

Вратари: Раймер – Монтойя.

Штраф: 9 – 11.

Броски: 33 (9+16+8+0) – 41 (17+10+12+2).

Наши: – – Емелин (23:29/1/-1), Радулов (16:55/1/0).

30 декабря. Майами. BB&T Center.