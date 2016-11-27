"Монреаль" взял верх над "Детройтом" в овертайме, Радулов сделал пас

"Монреаль" нанес поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Первой звездой встречи признан форвард "Канадиенс" Алекс Гальченюк, ставший автором победного гола. Его партнер по команде Александр Радулов сделал результативный пас.

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Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Монреаль" – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Абделькадер - 4 (Нильсен, Гленденинг), 43:20 - 1:0. Галлахер - 5 (Плеканец, Патерин), 51:05 - 1:1. Гальченюк - 9 (РАДУЛОВ, Уэбер), 63:37 - 1:2.

Вратари: Мразек - Прайс.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 33 (5+15+10+3) - 24 (10+5+7+2).

Наши: - - Емелин (24:50/1/0), Марков (25:07/1/0), Радулов (16:38/2/+1).

Детройт. Joe Louis Arena.