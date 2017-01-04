"Монреаль" вырвал победу у " Нэшвилла", Радулов набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" в овертайме уступил "Монреалю" - 1:2. Решающую шайбу, которая принесла победу "Канадиенс" забросил Макс Пачоретти. Российский форвард Александр Радулов в этой встрече забил гол и отдал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Монреаль" - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фиала - 6 (Эллис, Йоси), 39:06 - 1:0. Уэбер - 10 (РАДУЛОВ, Митчелл), 44:26 - 1:1. Пачоретти - 16 (РАДУЛОВ, Болье), 64:30 - 1:2.

Вратари: Ринне - Прайс.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 23 (7+7+7+2) - 43 (11+14+13+5).

Наши: - - Емелин (22:39/0/1), Радулов (19:08/2/2).

4 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.