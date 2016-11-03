05:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Монреаль" всухую победил "Ванкувер", Радулов - автор гола

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"Монреаль" взял верх над "Ванкувером" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Голами в составе "Канадиенс" отметились Натан Болье, Торри Митчелл и Александр Радулов. На россиянине нарушили правила при пустых воротах в концовке, поэтому арбитр засчитал взятие. Для Радулова эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Ванкувер" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Болье - 1 (Галлахер, Гальченюк), 32:22 - 1:0. Митчелл - 5 (Дано, Флинн), 39:11 - 2:0. РАДУЛОВ - 3 (п.в., Гальченюк, Галлахер), 58:05 - 3:0.

Вратари: Прайс - Миллер (57:50 - 58:05).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (3+11+7) - 42 (13+17+12).

Наши: Радулов (13:18/3/+2), Емелин (22:03/2/+1), Марков (19:44/0/0) – -

Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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maxcds

СашкЕ мимо шайбы проехал, пральна Милляр показывал - 2, Карл, 2 минуты

08:05

MAPKJIAP

Да, такое ощущение, что если бы Фола не было бы, то был эпик фэйл со стороны Раду...

07:58

LokoDemon

Большой аванс Радулову. Так коряво играть клюшкой может помешать только сраный чешский лёд. Хабс с кэнакс в чехии играли?)

07:36

Dorognik.

Вон уже и СЭ пояснил в новости. В общем, если должен быть назначен буллит по правилам, то при пустых воротах его назначить смысла нет. Потому гол.

06:35

Dorognik.

outz, да ничего необычного. На Радулове нарушили правила. Если бы ворота не пустые были - назначили бы буллит. При пустых воротах сразу засчитывают гол.

06:26

outz

Так не забросил же. Кто объяснит, что произошло?

06:22

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