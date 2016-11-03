"Монреаль" всухую победил "Ванкувер", Радулов - автор гола

"Монреаль" взял верх над "Ванкувером" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Голами в составе "Канадиенс" отметились Натан Болье, Торри Митчелл и Александр Радулов. На россиянине нарушили правила при пустых воротах в концовке, поэтому арбитр засчитал взятие. Для Радулова эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Ванкувер" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Болье - 1 (Галлахер, Гальченюк), 32:22 - 1:0. Митчелл - 5 (Дано, Флинн), 39:11 - 2:0. РАДУЛОВ - 3 (п.в., Гальченюк, Галлахер), 58:05 - 3:0.

Вратари: Прайс - Миллер (57:50 - 58:05).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (3+11+7) - 42 (13+17+12).

Наши: Радулов (13:18/3/+2), Емелин (22:03/2/+1), Марков (19:44/0/0) – -

Монреаль. Centre Bell.