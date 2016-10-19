"Монреаль" всухую победил "Питтсбург", Радулов забросил первую шайбу

"Монреаль" нанес поражение "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Канадиенс" Эл Монтойя, отразивший все 36 бросков во своим воротам. Российский форвард Александр Радулов забросил шайбу, которая стала для него первой в составе канадской команды. Один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин провел на льду 18 минут 21 секунду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Питтсбург" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Пачоретти - 1 (Петри), 0:23 - 1:0. Десарне - 1 (Пачоретти), 32:07 - 2:0. РАДУЛОВ - 1 (бол., Гальченюк, Монтойя), 44:31 - 3:0. Десарне - 2 (Петри, МАРКОВ), 53:44 - 4:0.

Вратари: Монтойя - Флери.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 32 (13+8+11) - 36 (17+10+9).

Наши: Радулов (14:39/3/0), Емелин (19:06/0/0), Марков (20:18/3/+2) - Малкин (18:21/2/0).

Монреаль. Centre Bell.