"Монреаль" в гостях обыграл "Чикаго", Анисимов - без очков

"Монреаль" обыграл "Чикаго" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась двухматчевая победная серия "Блэкхокс", "Канадиенс" одержали шестую победу в сезоне.

В этой встрече по шайбе забросили Джонатан Друэн и Джо Морроу. В составе "Чикаго" 16 минут отыграл нападающий Артем Анисимов. Россиянин не нанес ни одного броска по воротам соперника и завершил встречу с показателем полезности "-1".

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Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Монреаль" – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)