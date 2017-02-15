01:06 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Монреаль" уволил Террьена и назначил Жюльена

0
0
0
0
1

"Монреаль" уволил Мишеля Террьена с поста главного тренера команды и назначил на эту должность Клода Жюльена, сообщает пресс-служба клуба. Бывший наставник работал с "Канадиенс" восемь сезонов. Лучшее достижение с командой - полуфинал Кубка Стэнли сезона-2013/14. 

Жюльен на прошлой неделе был уволен из "Бостона", который возглавлял с 2007 года. Вместе с "Брюинз" тренер стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. Ранее он уже работал с "Монреалем" с 2002 по 2006 год.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Марио66

Ну всё, теперь Радулова вслед за Хохлочевым сгнобят. Не ценит Жюльен россейских самородков.. ЗЫ. А вообще давно было пора - сезонов этак пару назад. Нефартовый тренер.

01:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ