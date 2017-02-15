"Монреаль" уволил Террьена и назначил Жюльена

"Монреаль" уволил Мишеля Террьена с поста главного тренера команды и назначил на эту должность Клода Жюльена, сообщает пресс-служба клуба. Бывший наставник работал с "Канадиенс" восемь сезонов. Лучшее достижение с командой - полуфинал Кубка Стэнли сезона-2013/14.

Жюльен на прошлой неделе был уволен из "Бостона", который возглавлял с 2007 года. Вместе с "Брюинз" тренер стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. Ранее он уже работал с "Монреалем" с 2002 по 2006 год.