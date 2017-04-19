"Монреаль" уступил "Рейнджерс", Радулов сделал передачу

"Рейнджерс" нанес поражение "Монреалю" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 2:1. Российский защитник "Канадиенс" Александр Радулов отметился результативной передачей. Счет в серии стал равным – 2-2. Следующая встреча пройдет в ночь на 21 апреля в 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Рейнджерс" – "Монреаль" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Наши: Бучневич (12:23/3/0) - Радулов (19:52/0/-1), Марков (24:21/1/-1).

Счет в серии – 2-2 (2:0, 3:4 ОТ, 1:3)