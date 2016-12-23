"Монреаль" уступил "Миннесоте", Радулов очков не набрал

"Монреаль" уступил в матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" со счетом 2:4. Российский форвард "Канадиенс" Александр Радулов очков не набрал. В параллельных встречах "Нью-Джерси" забросил четыре безответных шайбы "Филадельфии", "Бостон" переиграл в гостях "Флориду – 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Миннесота" – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Пачоретти – 14 (мен., Дано, Уэбер), 22:01 – 1:0. Шредер – 1, 27:09 – 1:1. Лехконен – 7 (Флинн, Плеканец), 30:35 – 2:1. Сперджен – 2 (Зукер, Гранлунд), 35:43 – 2:2. Стаал – 11 (мен., Гранлунд, Сутер), 43:08 – 2:3. Зукер – 7 (п.в.), 59:37 – 2:4.

Вратари: Прайс (58:29 – 59:37) – Дубник.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 34 (11+15+8) – 27 (13+8+6).

Наши: Радулов (19:34/2/-3) – -

Монреаль. Centre Bell.

"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Паренто – 8 (бол., Каммаллери, Сиверсон), 7:40 – 1:0. Вуд – 4 (Хенрик), 13:26 – 2:0. Хенрик – 8 (Холл, Паренто), 33:49 – 3:0. Палмиери – 5 (бол., Грин, Мур), 58:38 – 4:0.

Вратари: Шнайдер – Мэйсон (Столарз, 20:00).

Штраф: 32 – 50.

Броски: 22 (8+9+5) – 16 (6+7+3).

Наши: Калинин (10:39/2/0) – Любимов (12:08/0/-1), Проворов (21:27/1/-1).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Флорида" – "Бостон" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Ватрано – 1 (Краг), 22:09 – 0:1. Бержерон – 5 (бол., Краг, Спунер), 25:13 – 0:2. Барков – 9 (Ягр, Матесон), 53:20 – 1:2. Бэкес – 8 (п.в., Маршан), 58:37 – 1:3.

Вратари: Раймер (58:03 – 58:37) – Раск.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 30 (12+5+13) – 33 (8+16+9).

Майами. BB&T Center.