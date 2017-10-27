Монреаль уступил "Лос-Анджелесу", Щербак получил травму

"Лос-Анджелес" разгромил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. После этого результата "Кингз" занимают первую строчку Восточной конференции. "Канадиенс" находятся на последнем месте в Западной конференции. В составе "Монреаля" на площадке появился российский нападающий Никита Щербак. Он провел 4 минуты 44 секунды и оформил силовой прием. В первом периоде форвард получил повреждение и больше на лед не возвращался.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Лос-Анджелес" - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)