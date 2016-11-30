"Монреаль" с Емелиным, Марковым и Радуловым уступил "Анахайму"

"Анахайм" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. В составе "Канадиенс" на лед выходили Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов, но очков за результативность не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Монреаль" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ракелль - 9 (бол., Кеслер, Ватанен), 16:50 - 1:0. Фаулер - 7 (Сильверберг, Кеслер), 31:56 - 2:0. Шоу - 5 (Пачоретти, Галлахер), 58:00 - 2:1.

Вратари: Гибсон - Прайс (57:07 - 58:00, 58:31 - 59:32, 59:38).

Штраф: 13 - 23.

Броски: 38 (10+21+7) - 40 (17+13+10).

Наши: - - Емелин (21:30/5/0), Марков (22:16/1/-1), Радулов (18:34/6/-1).