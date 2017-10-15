"Монреаль" расторгнет контракт со Штрайтом

"Монреаль" расторгнет контракт с защитником Марком Штрайтом, утверждает журналист Эллиотт Фридман в своем Твиттере. 12 октября 39-летний хоккеист был выставлен на драфт отказов 12 октября.

Штрайт перешел в "Канадиенс" летом, подписав годичный контракт. Его зарплата составляет 700 тысяч долларов плюс 300 тысяч в качестве бонусов. Минувший сезон Штрайт провел в "Филадельфии" и "Питтсбурге", набрав 27 (6+21) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне на его счету два матча при показателе полезности "-2".