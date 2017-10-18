"Монреаль" проиграл "Сан-Хосе", Кутюр набрал 4 очка

"Сан-Хосе" победил "Монреаль" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Шаркс" дубль оформил Логан Кутюр, еще по шайбе забросили Джо Павелски, Томаш Хертл и Джо Торнтон. На счету Кутюра также две передачи. У "Канадиенс" отличились Джонатан Друэн и Ши Уэбер.

Отметим, что это поражение стало для "Монреаля" пятым подряд. "Сан-Хосе" одержал вторую победу в пяти матчах сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Монреаль" – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Кутюр – 2 (Хертл, Браун), 3:50 – 1:0. Друэн – 2 (Лехконен, Алзнер), 4:06 – 1:1. Павелски – 1 (Лабанк, Бернс), 20:53 – 2:1. Хертл – 2 (бол., Торнтон, Кутюр), 28:03 – 3:1. Уэбер – 1 (бол., Мете, Друэн), 30:37 – 3:2. Кутюр – 3 (бол., Павелски, Хед), 33:24 – 4:2. Торнтон – 1 (п.в., Кутюр, Власик), 59:17 – 5:2.

Вратари: Джонс – Прайс (58:47 – 59:17).

Штраф: 12 – 14.

Броски: 35 (8+20+7) – 30 (11+12+7).

18 октября. Сан-Хосе. SAP Center.