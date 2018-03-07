"Монреаль" проиграл "Нью-Джерси" в дебютном матче Валиева

"Нью-Джерси" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. 3 (2+1) очка в этой встрече набрал нападающий "Дэвилз" Трэвис Заяц.

В составе "Монреаля" впервые на лед вышел защитник Ринат Валиев. Он провел на плозадке 16 минут 42 секунды. Нападающий Никита Щербак отыграл 14 минут 27 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Монреаль" - 6:4 (4:0, 2:2, 0:2)

Голы: Ноесен - 10 (Батчер, Зэйджак), 8:25 - 1:0. Коулман - 7 (Батчер, Бойл), 16:33 - 2:0. Зэйджак - 9 (бол., Палмиери, Ватанен), 18:08 - 3:0. Зэйджак - 10 (бол., Холл, Ватанен), 19:48 - 4:0. Галлахер - 24 (Питри, Байрон), 30:27 - 4:1. Марун - 15 (бол., Холл, Палмиери), 31:36 - 5:1. Бойл - 12 (Коулман), 36:14 - 6:1. Де ла Росе - 2 (Дано, Бенн), 39:46 - 6:2. Де ла Росе - 3 (Э. Шоу, Райлли), 54:40 - 6:3. Фрейз - 3 (Карр, Райлли), 59:01 - 6:4.

Вратари: Кинкейд - Линдгрен (59:10).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 33 (17+7+9) - 33 (5+16+12).

Наши: - - Щербак (14:27/2/0), Валиев (16:42/1/0).

7 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.