"Монреаль" проиграл "Нэшвиллу" в серии буллитов

"Нэшвилл" нанес поражение "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. Матч завершился победой "хищников" в серии буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль Канадиенс" – "Нэшвилл Предаторз" – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Галлахер – 20 (Лехконен), 28:35 – 1:0. Хартнелл – 8 (Бонино), 36:22 – 1:1. Фиала – 18 (Джохансен, Арвидссон), 52:19 – 1:2. Друэн – 8 (Питри, Лехконен), 58:46 – 2:2.
Победный буллит: Эллис.
Вратари: Прайс (58:03 – 58:46) – Ринне.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 49 (9+17+13+10) – 32 (5+12+13+2).
Наши: Щербак – Емелин.
11 февраля. Монреаль. Centre Bell.
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