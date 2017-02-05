"Монреаль" проиграл "Эдмонтону", Радулов не реализовал буллит

"Монреаль" на своей площадке проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время и овертайм завершились без забитых голов, а в серии буллитов был реализован всего один бросок. Точный удар нанес Леон Драйзайтль. В составе "Канадиенс" свою попытку не реализовал Александр Радулов. Всего на льду нападающий провел 19 минут 12 секунд.

Также в составе хозяев на площадку выходили защитники Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров. За гостей 9 минут и 7 секунд отыграл форвард Антон Слепышев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Эдмонтон" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Драйзайтль.

Вратари: Монтойя - Тэлбот.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 22 (8+7+5+2) - 32 (15+10+5+2).

Наши: Емелин (21:59/4/0), Марков (21:27/0/0), Нестеров (13:34/1/0), Радулов (19:12/1/0) - Слепышев (9:07/0/0).

Монреаль. Centre Bell.