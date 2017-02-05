"Монреаль" проиграл "Эдмонтону", Радулов не реализовал буллит

"Монреаль" на своей площадке проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время и овертайм завершились без забитых голов, а в серии буллитов был реализован всего один бросок. Точный удар нанес Леон Драйзайтль. В составе "Канадиенс" свою попытку не реализовал Александр Радулов. Всего на льду нападающий провел 19 минут 12 секунд.
Также в составе хозяев на площадку выходили защитники Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров. За гостей 9 минут и 7 секунд отыграл форвард Антон Слепышев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Эдмонтон" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Драйзайтль.
Вратари: Монтойя - Тэлбот.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 22 (8+7+5+2) - 32 (15+10+5+2).
Наши: Емелин (21:59/4/0), Марков (21:27/0/0), Нестеров (13:34/1/0), Радулов (19:12/1/0) - Слепышев (9:07/0/0).
Монреаль. Centre Bell.
.BattleFish.
Специально хотел глянуть на МакДи, а в итоге увидел его постоянные "нырки"! Это новая легенда!???
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