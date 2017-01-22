"Монреаль" проиграл "Баффало", Радулов и Емелин очков не набрали

"Монреаль" уступил "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 в овертайме. Автором победного гола "Сэйбрз" стал защитник Зак Богосян, признанный первой звездой встречи. Российские игроки "Канадиенс" Александр Радулов и Алексей Емелин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Баффало" – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Лехконен - 11 (Байрон), 23:54 - 1:0. Джионта - 10 (Кейн), 24:50 - 1:1. Дано - 10 (Питри, Пачоретти), 28:50 - 2:1. Фрэнсон - 2 (Р. О`Райлли), 51:53 - 2:2. Богосян - 1 (Р. О`Райлли, Кейн), 61:48 - 2:3.

Вратари: Прайс - Ленер.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 38 (9+19+7+3) - 38 (14+9+14+1).

Наши: Радулов (19:59/1/0), Емелин (21:37/1/-1) – -

Монреаль. Centre Bell.