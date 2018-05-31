"Монреаль" продлил контракт с Валиевым

Защитник "Монреаля" Ринат Валиев подписал с клубом новый контракт, сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Соглашение рассчитано на один сезон.

- Ринат Валиев продлил контракт с "Монреалем" до конца сезона-2018/19, - написал в своем Твиттере Мильштейн. - Возвращение в КХЛ в следующем сезоне не рассматривается.

Контракт подписан как с первой командой, выступающей в НХЛ, так и с командой "Лаваль Рокет", которая играет в АХЛ. Сумма контракта составляет 650 тысяч долларов и 80 тысяч долларов, соответственно. При этом гарантированная выплата составляет 105 тысяч.

23-летний воспитанник "Ак-Барса" Валиев играет за океаном с 2012 года. В предыдущем сезоне защитник провел пять игр в АХЛ, набрав 3 (1+2) очка, а за "Канадиенс" в НХЛ он сыграл дважды, не отметившись результативными действиями.