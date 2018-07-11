"Монреаль" принял решение расстаться с Пачоретти

По информации The Athletic, "Монреаль" принял решение не продлевать контракт с нападающим Максом Пачоретти. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до лета следующего года с зарплатой в 4,5 миллиона долларов.

Отметим, что ранее генменеджер "Канадиенс" Марк Бержевен заявлял о желании оставить в команде капитана, теперь же, по информации издания, он сам сообщил Пачоретти о новом решении клуба.

Минувший сезон стал не самым удачным в карьере Пачоретти в плане личной статистики – он набрал 37 (17+20) очков в 63 матчах регулярного чемпионата. До этого он четыре сезона подряд забивал не менее 30 голов в "регулярке".