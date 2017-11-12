"Монреаль" потерял Монтойю из-за сотрясения мозга

Голкипер "Монреаля" Эл Монтойя выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт "Канадиенс". Отмечается, что 32-летний голкипер получил сотрясение мозга в матче против "Виннипега" (5:4 ОТ), который состоялся 4 ноября.

Повреждение голкипер получил после точного броска Дастина Бафлина в голову.